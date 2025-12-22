Раскол в лагере Трампа: консерваторы борются за то, кто возглавит движение после него

Вице-президент США Джей Ди Вэнс / © Associated Press

В США фиксируется обострение борьбы за будущее консервативного движения среди сторонников президента Дональда Трампа. Пока инфлюенсер Бен Шапиро и пропагандист Такер Карлсон обмениваются оскорблениями, вице-президент США Джей Ди Вэнс пытается сохранить единство коалиции.

Такое мнение высказал политический обозреватель BILD Филипп Пятов.

Среди сторонников Трампа все острее проявляется борьба за будущее направление консервативного движения. Речь идет не только о вопросе допустимости радикальных теоретиков заговора, неонацистов и антисемитов в этой среде, но и о том, кто сможет возглавить консерваторов после Трампа и потенциально стать следующим президентом Соединенных Штатов.

Площадкой для идеологического противостояния стала конференция организации Turning Point USA, основанной Чарли Кирком и превращенной им во влиятельный предвыборный механизм. После убийства активиста в сентябре руководство организацией перешло к вдове — Эрике Кирк. Выступая с открывающей речью в Финиксе, она сразу озвучила своего фаворита на президентской гонке.

«Мы сделаем так, чтобы друг моего мужа, Джей Ди Вэнс, был избран 48-м президентом самым убедительным образом», — сказала Эрика Кирк.

Впрочем, еще до выхода Вэнса на сцену обострился конфликт, который давно вызревал в социальных сетях, — между традиционными республиканцами и сторонниками конспирологии. Шапиро резко раскритиковал Карлсона за антисемитские заявления и предоставление платформы неонацисту и стороннику Адольфа Гитлера — Нику Фуэнтесу. Под шквал критики также попала подкастер Кэндис Оуэнс, которая, кроме откровенной враждебности к евреям, распространяла безосновательные теории об убийстве Чарли Кирка и абсурдную выдумку о том, что первая леди Франции Брижит Макрон якобы является мужчиной.

«Консервативное движение сегодня находится в серьезной опасности», — подытожил Шапиро.

По его мнению, угроза исходит не только со стороны левых, но и «через шарлатанов (…), которые распространяют конспирологическое мышление и неискренность (…) и подрывают базовые принципы консерватизма». Таких деятелей он назвал «мошенниками» и «угрозой для единого движения, которое может помешать левым полностью разрушить страну».

Реакция не заставила себя ждать: Карлсон высмеял эту речь, а Оуэнс снова прибегла к антисемитским оскорблениям — с учетом того, что Шапиро является евреем и исповедует иудаизм, этот контекст имеет принципиальное значение.

Когда же на сцену вышел Вэнс, публика встретила его как настоящую поп-звезду. В то же время в своей речи он не упомянул ни Шапиро, ни Карлсона и сознательно избежал занятия какой-либо стороны во внутренних спорах консервативного лагеря. Вместо этого вице-президент сделал акцент на инклюзивности движения.

«Когда я говорю, что буду бороться на вашей стороне, я имею в виду: всех вас. Каждый. Президент Трамп создал самую большую коалицию в политике не тем, что подверг своих сторонников бесконечным, разрушительным проверкам на идеологическую чистоту», — сказал Вэнс.

Для части республиканцев, в том числе и для Шапиро, такая позиция может означать нежелание вице-президента четко дистанцироваться от радикалов. Избегая однозначных заявлений, он в очередной раз продемонстрировал стремление сохранить пространство для маневра. Идеологическая гибкость остается характерной чертой политика, который в свое время прошел путь от жесткого критика Трампа до его вице-президента.

Напомним, летом Трамп назвал Вэнса своим наиболее вероятным преемником и фаворитом на роль лидера движения MAGA в будущем. Президент США отметил, что этот политик «прекрасно справляется», и предположил его возможное политическое объединение с госсекретарем Марко Рубио.