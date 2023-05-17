Раскол в РФ: Буданов рассказал, как Путина могут отстранить от власти

В России раскол идет довольно продолжительный промежуток времени.

Это различие позиций, что для России в принципе не характерно. Это правда, что абсолютное большинство элит в России против этой войны.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью блоггеру Сергею Иванову.

Тот уточнил это элиты бизнесовые, военные.

«Вообще то, что являются элитами России. Надо понимать, что там башни Кремля, но это система клана. Абсолютное, подавляющее большинство против… Со временем все это проявится», – убежден Буданов.

Он добавил, что кастрюля, покрытая крышкой, скоро сорвется».

Также глава разведчиков считает, что руководство РФ все еще полностью держит контроль над деятельностью всей своей системы. А вот самостоятельных игроков, которые могли бы составить конкуренции, в российской модели нереальны.

Отвечая на вопрос, может ли быть "табакеркой" и новый тиран, Буданов ответил утвердительно.

Напомним, что ранее Буданов объяснил, что выдало двойника Путина в Мариуполе и на параде в Москве.

К тому же Буданов сообщил, сколько кафиров воюют в Украине.

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