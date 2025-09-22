Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Россия разработала многоуровневую стратегию вмешательства в выборы в Молдове и препятствования курсу страны на вступление в Евросоюз. План был окончательно сформирован весной и координируется непосредственно Кремлем. Его главная цель — снизить поддержку «Партии действия и солидарности» (PAS) президента Майи Санду на голосовании 28 сентября и в конце концов добиться ее отстранения от власти

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы, которые оказались в распоряжении издания.

Ключевые методы вмешательства РФ в выборы в Молдове

Молдова превратилась в арену противостояния между пророссийскими и проевропейскими силами. По информации из документов, Москва делает ставку на несколько направлений:

вербовка молдаван за рубежом, в частности в России, для голосования на участках в странах ЕС;

привлечение групп для организации протестов и дестабилизации ситуации;

масштабная кампания дезинформации в социальных сетях;

давление на чиновников через компромат, чтобы парализовать избирательный процесс.

Bloomberg отмечает, что пока нет подтверждения активной реализации этого плана.

В то же время двое европейских чиновников заявили, что Кремль «почти наверняка» попытается воплотить большинство из этих шагов.

А молдавская полиция уже блокирует дезинформационные кампании и расследует случаи подкупа избирателей. Только в прошлом месяце власти подали запрос на блокировку 443 TikTok-канала.

В Кремле отказались от комментариев. Москва традиционно настаивает, что не вмешивается в выборы других государств.

Угрозы для Молдовы

На кону — дальнейший курс Молдовы: продолжит ли она двигаться к евроинтеграции, закрепленной в конституции, или же вернется в сферу влияния Москвы, тогда как война РФ против Украины продолжается.

«Цель Кремля очевидна: захватить Молдову через выборы, использовать нас против Украины и превратить в плацдарм для гибридных атак против Европейского Союза. Именно поэтому эти выборы чрезвычайно важны. Защищая их, мы защищаем не только Молдову, но и региональную безопасность и стабильность», — заявила 9 сентября Санду во время выступления перед депутатами Европарламента.

Позиции ЕС и оппозиции в Молдове

Евросоюз поддерживает Кишинев в его стремлении присоединиться к ЕС. Партия PAS обещает официально начать процесс вступления и обеспечить финансирование, крайне необходимое стране. Но соцопросы показывают: шансы на сохранение парламентского большинства у PAS уменьшаются, что может привести к формированию шаткой коалиции.

Оппозицию возглавляют несколько сил, среди них формально проевропейский блок «Альтернатива» и пророссийская группа бывшего президента Игоря Додона. Согласно документам, Додон во время своего президентства просил спецслужбы следить за оппонентами. В комментарии Bloomberg он заявил, что «всегда действовал законно и в интересах Молдовы».

В «открытом письме» в соцсетях Додон написал: «Правящий режим в Молдове активно использует административный ресурс не только для достижения своих политических целей, но и для запугивания основных конкурентов». Он также заявил, что «определенные западные силы» вмешиваются в выборы, поддерживая PAS и даже угрожая ограничить финансовую помощь в случае его поражения.

Сценарий Кремля относительно выборов в Молдове

Один из документов, который видели журналисты, отмечает: стратегия Кремля заключается в создании иллюзии конкурентных выборов, на самом деле она направлена на подрыв поддержки Санду.

Особое внимание уделяется диаспоре, ведь голоса молдаван за рубежом были решающими на предыдущих выборах. План предусматривал оплату поездок для эмигрантов, чтобы обеспечить их участие в голосовании.

Большая часть стратегии касается дезинформации — через Telegram, TikTok, Facebook, а также через колл-центры и традиционные СМИ. В сообщениях на румынском и русском Санду обвиняют в том, что она «марионетка Запада», которая ведет страну к «бедности и войне».

Полиция заявила, что активно борется с подкупом и распространением фейков. Только 16 сентября правоохранители изъяли 5 млн леев (302 тыс. долл.) во время спецоперации против отмывания средств.

Кроме того, документы свидетельствуют: Россия планирует вербовать молодых мужчин из спортивных клубов и криминальных группировок для провокаций и насильственных акций в день голосования и после него. Речь идет о протестах с требованием отставки Санду, если PAS проиграет, или дискредитации результатов в случае победы партии.

Дальнейшие планы РФ в отношении Молдовы

После выборов Москва намерена усилить поддержку оппозиционных партий в Молдове, предоставляя им финансы, советы или организационную помощь. Однако европейские чиновники считают, что отношения между ними останутся напряженными из-за взаимных подозрений и борьбы за благосклонность Кремля.

Документы также подтверждают, что в период президентства Додона спецслужбы отслеживали сотни политических деятелей и бизнесменов, в том числе и пророссийских. В переписке с офицером разведки ему регулярно поступали данные о поездках, встречах и событиях с участием различных лиц, даже фотодоказательства.

В феврале 2020 года он просил информацию о человеке, которого, по его словам, «восточные партнеры» настойчиво рекомендовали включить в Совет безопасности. А уже через два месяца требовал обновлений по экспорту зерна из Приднестровья, замечая, что «ему пишут русские».

В «открытом письме» к Bloomberg Додон отрицает «безосновательные и ложные обвинения относительно своей деятельности».

К слову, накануне украинский журналист Виталий Портников объяснил, что Кремль финансирует пророссийские силы в Молдове (в частности, партии, связанные с Додоном и Шором), чтобы они получили парламентское большинство. Евросоюз рассматривает евроинтеграцию Украины и Молдовы как единый пакет. Если пророссийские политики в Молдове победят и примут законы, противоречащие нормам ЕС, Брюссель заморозит переговоры о вступлении не только с Кишиневом, но и автоматически с Киевом.