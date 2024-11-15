Распад коалиции в Германии может затормозить поставки Украине важного вооружения — Spiegel

Распад правительственной коалиции в Германии может осложнить принятие решений о новых поставках оружия Украине.

После распада коалиции "светофора" в Германии существует угроза затягивания решения по дальнейшей поставке оружия в Украину, в частности, по передаче беспилотников.

Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что перед распадом коалиции канцлер Олаф Шольц обсуждал вопрос о выделении дополнительных 3 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

При этом Украина настаивает на принятии решений о дальнейших поставках оружия к досрочным парламентским выборам в Германии.

"Необходимо сделать все, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию запланированных заказов и финансирование дополнительной помощи в новом году", – заявил посол Украины Алексей Макеев в интервью Spiegel.

Как сообщает Spiegel, речь идет о 812 разведывательных беспилотниках компании Quantum, которые запросила Украина, стоимость которых составляет 153 миллиона евро. в следующем году.

Отмечается, что если финансирование будет осуществляться из-за сверхплановых расходов в 2025 году, то необходимо согласование с бюджетным комитетом.

Отмечается, что в этом году Германия уже поставила Украине 348 разведывательных дронов Vector производства компании Quantum, еще один пакет из 127 дронов должен прибыть на фронт до конца года. Также запланирована поставка до 4000 боевых дронов другого немецкого производителя, однако Украина пока воздерживается от раскрытия подробностей о типе этих дронов.

Ранее сообщалось, что Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если госбюджет на 2025 год не будет принят вовремя из-за распада коалиционного правительства.

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