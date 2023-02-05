"Расправятся по-черному": Пионтковский рассказал о "мини-военном перевороте в бункере Путина" и его последствиях

Внутри российского военно-политического руководства – конфликтная ситуация из-за неудач на фронте.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает "Апостроф".

Эксперт утверждает, что в ночь на 11 января в бункере Путина "произошел мини-военный переворот". Тогда глава Минобороны Шойгу и начальник Генштаба Герасимов заставили Путина снять Суровикина, которого Пионтковский называет "пригожинским назначенцем", и назначить на его место Герасимова.

"От Путин еще с лета, или даже весны прошлого года, доказывает обществу, что виноваты генералы. Он же спустил с поводка двух своих псов — Пригожина и Кадырова, которые невероятно оскорбляли Герасимова и Шойгу. Они требовали их разжаловать, отправить рядовыми босиком на фронт выкупать вину... Все шло к тому, что Путин поступит с Герасимовым так же, как Сталин поступил с генералом Павловым, которого он расстрелял... Но эти не стали ждать такой судьбы, а надо сказать, что вся эта генеральская тусовка достаточно сплочена, и вот они пришли и потребовали Путина прекратить эту кампанию и вернуть Герасимова", – сказал политолог.

По его словам, генералитету РФ удалось убедить Путина, что амбиции Пригожина выше, чем просто роль военного руководителя, поскольку он обращался к Владимиру Зеленскому с предложением о переговорах. Якобы диктатору в подтверждение показали какие-то документы.

"В целом у Пригожина уже крыша поехала, и он позиционировал себя как будущего политического руководителя. И вот Герасимов и Шойгу достигли своей цели, а с Пригожиным они сейчас расправляются по-черному", — подытожил Пионтковский.

Напомним, 11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой оккупационных войск в Украине.

Сергей Суровикин, пробывший на этом посту всего три месяца, стал заместителем Герасимова. В NYT объяснили, почему Путин назначил Герасимова вместо Суровикина.

Ранее ТСН.ua собрал интересные мнения экспертов, зачем Путин сменил руководство оккупационной армии в Украине.

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