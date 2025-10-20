Распродажей Украины никто не будет заниматься — Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Диктатор Владимир Путин пытается влиять на США, имея большие экономические позиции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Путин работает с Соединенными Штатами Америки, имея большие экономические предложения, имея ресурс не принадлежащей ему страны, но он ее использует как свою частную собственность. И любой человек, пришедший в политику на время, отведенное законом, а не на время отведенное Богом, понимает, что нельзя продавать или отдавать то, что тебе не принадлежит. Поэтому у нас разный подход с Российской Федерацией. Распродажей Украины никто не будет заниматься», — сказал он.

Зеленский также отметил, что Трамп хочет скорой победы, окончания войны и это победа для всех адекватных людей, а Путин хочет тотальную оккупацию Украины.

«И он (Путин — ред.) использует инструменты для того, чтобы просто сохранять эту неопределенность, чтобы не вводились санкции, чтобы Трамп не пошел во вторичные санкции. А что он может давать? Территории у него большие, энергетические проекты большие, большое количество санкционированных компаний. Это большие деньги. Те или иные интересы американской экономики в России», — добавил президент.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина, иначе Россия его «уничтожит». Глава Белого дома якобы настаивал, чтобы Украина уступила всю территорию Донецкой области и повторяла тезисы Путина, которые тот озвучил накануне в личной беседе.

Однако впоследствии Трамп опроверг эту информацию. В частности, возразил, что обсуждал с Владимиром Зеленским передачу Донбасса России, а позиция Штатов состоит в том, что стороны должны остаться на тех рубежах, где они находятся сейчас, то есть на линии фронта.