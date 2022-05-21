Распространение "оспы обезьян" по Европе и планы оккупантов: главные новости ночи 21 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 20 мая
- В Нидерландах заявили о первом случае заболевания так называемой "оспой обезьян". Читать дальше –>
- Россияне готовятся к незаконной аннексии оккупированных ими территорий Украины. Об этом рассказала омбудсменка Людмила Денисова. Читать дальше –>
- За что живет президент страны-агрессорки Владимир Путин? С какого кошелька он покупает зимнюю куртку по цене автомобиля? С каких счетов оплачивается яхта "Шахерезада" и за какую копейку живет бывшая спортсменка, а ныне мать троих детей, кремлевского вожака, как утверждают журналисты The Wall Street Journal, Алина Кабаева? Читать дальше –>
- Коалиция стран, которые готовы снова собраться на уровне глав оборонных ведомств для поддержки Украины, будет иметь большее количество, чем во время первой встречи в немецком Рамштайне. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби. Читать дальше –>
- Секретарь по межгосударственным отношениям Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлагер, находясь в Киеве, заверил в готовности Святого престола посодействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией, если на это согласятся обе стороны. Читать дальше –>
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