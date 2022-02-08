"Распространяет нарративы Кремля": Кулеба ответил Шредеру на обвинение Украины в "бряцании оружием"

Шредер дружит с президентом России со времен своего канцлерства.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что комментировать заявления Герхарда Шредера не стоит, поскольку тот распространяет нарративы Кремля. Бывший канцлер Германии ранее обвинил Киев в бряцании оружием.

Об этом он заявил в понедельник, 7 февраля, на брифинге по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

"Это гражданин Германии, который работает на немецкую компанию и де-факто работает на российское правительство. Комментировать господина Шредера, это как комментировать спикера Путина. Там слово в слово все совпадает. Соответственно, я просто не вижу смысла для более подробных оценок", — отметил. Кулеба.

Напомним:

В конце января Шредер поддержал отказ Германии поставлять Украине оружие и отверг украинскую критику. "Я очень надеюсь, что бряцание оружием в Украине наконец прекратится... Потому что то, что мне приходится оттуда слышать, а также о том, как обвиняют Германию из-за разумной отмены поставок оружия, иногда переходит все границы", – сказал Шредер.

Бывший глава германского правительства является давним сторонником России. В 2018 году он попал в базу "Миротворца" из-за "попытки легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины". Герхард Шредер с 2017 года возглавляет совет директоров компании "Роснефть", а также совет директоров компании Nord Stream 2, принадлежащий российскому "Газпрому". На прошлой неделе Шредера выдвинули кандидатом в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром".

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