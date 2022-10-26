Распространять правду о терроре, который принесла Россия: Зеленский обратился к представителям мировых еврейских сообществ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с влиятельными представителями мировых еврейских общин.

Об этом пишет сайт главы государства.

Встреча была посвящена важности защиты общечеловеческих ценностей, обеспечению безопасности и мира и сохранению исторической памяти.

Во встрече, в частности, принял участие бывший советский политический заключенный, министр и вице-премьер в правительствах Израиля, глава исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский; с помощью видеосвязи присоединились: президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, экссенатор США от штата Коннектикут Джо Либерман, главный раввин Киева, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.

Глава государства поблагодарил участников встречи за неизменное внимание и поддержку Украины, особенно в нынешнее сложное время.

«Ваш голос звучит весомо и всегда имеет значение для общественного мнения. Поэтому я прошу вас и дальше распространять правду о терроре, который принесла Россия, и о помощи, в которой мы нуждаемся», – отметил Владимир Зеленский.

Лидер украинской нации отметил, что народы Украины и Израиля имеют много общего, их объединяет историческая память, в том числе трагические страницы истории, а также стремление гарантировать безопасность для людей и своих государств.

Президент Украины добавил, что во время ужасной российской агрессии Украина надеется на более решительную поддержку со стороны Израиля.

«Мы сегодня боремся с таким страшным явлением как рашизм и без объединенной позиции свободного демократического мира его невозможно побороть. Если не давать четкой политической оценки в Российской Федерации со стороны Израиля, будут возникать новые явления вроде союза России и Ирана. Они уже выпустили за нами сотни иранских дронов-камикадзе «Шахед». Потом мы будем вдогонку бороться против этого всем миром», – резюмировал Владимир Зеленский. Он отметил необходимость уже сейчас действовать более решительно и в единстве.

В ответ Натан Щаранский выразил солидарность с героической борьбой украинского народа, сегодня отстаивающего свое будущее и будущее всего свободного мира. Он убежден, что обязанность всех без исключения демократических стран поддержать эту борьбу.

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Напомним, что ранее Зеленский попал в топ-50 влиятельных евреев мира в рейтинге The Jerusalem Post. В первую пятерку списка также вошли посол США в Израиле Том Найдс и экс-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

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