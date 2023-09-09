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"Рассчитываем на дальнейшее давление": Зеленский назвал, какие санкции нужны против России

"Рассчитываем на дальнейшее давление": Зеленский назвал, какие санкции нужны против России

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Президент отметил, что давление на агрессора должно продолжаться.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что санкционное наступление мира против России должно усилиться.

Об этом он заявил во время встречи с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), послом Майклом Макфолом, который вместе с Андреем Ермаком возглавляет Международную рабочую группу по санкциям против РФ.

"Важно усиливать санкции против энергетического, финансового и банковского секторов российских террористов. Также нужно заблокировать поставки в Россию любых компонентов и запчастей, которые используются для производства ракет и дронов. Украине можно скорее победить российский террор", — сказал президент.

Напомним, Россия стремится к ослаблению санкций в обмен на возобновление Черноморской зерновой инициативы. В МИД Украины подчеркнули, что уступки РФ станут победой российского продовольственного шантажа.

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