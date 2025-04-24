"Рассчитываем на действенное участие в возвращении похищенных РФ детей": Зеленский прилетел в ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР.

Об этом он заявил в сообщении в социальных сетях в ночь на 25 апреля 2025 года.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были вовлечены в дипломатические усилия", - говорится в сообщении.

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"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - резюмировал глава украинского государства.

Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на вражеские удары после Пасхи и назвал их "сознательным террором".