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"Рассчитываем на действенное участие в возвращении похищенных РФ детей": Зеленский прилетел в ЮАР
Глава украинского государства анонсировал ряд важных встреч в ЮАР
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР.
Об этом он заявил в сообщении в социальных сетях в ночь на 25 апреля 2025 года.
"Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки. Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были вовлечены в дипломатические усилия", - говорится в сообщении.
"Рассчитываем на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", - резюмировал глава украинского государства.
Напомним, что ранее Зеленский отреагировал на вражеские удары после Пасхи и назвал их "сознательным террором".