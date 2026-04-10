Рассчитывает ли Украина на помощь США: посол ответил
Украина рассчитывает на США, несмотря на напряжение в отношениях, говорит Всеволод Ченцов.
США продолжают быть союзником Украины, несмотря на обострение отношений между государствами за последние месяцы.
Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в ходе форума European Pulse, организованного изданием Politico.
Политика Украины в США
Украинский дипломат отметил важность поддержки со стороны Вашингтона, особенно в оборонном секторе. Ченцов подчеркнул, что украинская сторона продолжает рассчитывать на поставки средств противовоздушной обороны.
«Действительно, Америка является союзником Украины», — отметил посол во время своего выступления.
В то же время дипломат констатировал сложность ситуации, в которой оказалось государство из-за дефицита ресурсов и необходимости сохранения внешней поддержки.
«Мы находимся в очень затруднительном положении», — сказал Ченцов, добавив, что Киев «не может отказаться» от поддержки ни с одной из сторон.
Помимо стратегического партнерства с США, посол отметил усиление сотрудничества с европейскими странами. Он акцентировал внимание на развитии собственных мощностей Украины в производстве беспилотных летательных аппаратов.
Ченцов также упомянул о роли президента США Дональда Трампа в рамках «миротворческих усилий». Несмотря на укрепление связей с Европой, дипломат подтвердил, что Украина и дальше полагается на американскую помощь как на ключевой элемент своей устойчивости.
