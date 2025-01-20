Рассекречивание документов об убийстве Кеннеди и возобновлении работы TikTok в США: заявления Трампа перед инаугурацией

Политик снова озвучил скандальные заявления.
Президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед своими поклонниками в Вашингтоне. Завтра примерно в это же время у Трампа состоится инаугурация.
Главное из выступления американского политика во время митинга:
- "Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет упадка Америки — и мы начнем новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости", — заявил Трамп, намекая на свою инаугурацию.
- Он поручит военным создать систему противоракетной защиты "Железный купол" для обороны США.
- Пообещал рассекретить документы об убийстве 35 президента США Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
- "Все дурацкие распоряжения Байдена будут упразднены в течение суток".
- "Представляете, TikTok вернулся", — перед его выступлением США разблокировали соцсеть на территории страны.
- Еще раз сказал, что предыдущие выборы были сфальсифицированы и он одержал на них победу.
- Заявил, что после инаугурации его сторонники увидят президентские указы, которые очень порадуют жителей США.
- Пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в стране. Объявил войну нелегальным иммигрантам и бандам, орудующим на территории США до вечера 20 января.
- Департамент эффективности возглавит Илон Маск. "Мы должны беречь наших гениев, потому что у нас их не так уж много", — заявил Трамп после выступления Маска.
- Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАСом было достигнуто только благодаря его победе на выборах.
- Также Трамп пообещал остановить войну в Украине.
Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа. При этом он никогда не уточнял, как он планирует это сделать.
В частности, в своих публичных выступлениях Трамп отмечал, что большой войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом, а его посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог надеялся найти решение за 100 дней.
Однако сейчас в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидатьпо крайней мере в течение следующих шести месяцев.
Ранее ТСН.ua сообщал, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.
Читайте также:
- Каким будет предстоящее соглашение Трампа по Украине: NYT узнал детали
- США заблокировали TikTok для пользователей: в чем причина такого решения
- Какой будет война после 20 января: сакральная дата перемирия от Путина и пощечина Трампа
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.