Рассекречивание документов об убийстве Кеннеди и возобновлении работы TikTok в США: заявления Трампа перед инаугурацией

Президент США Дональд Трамп выступил на митинге перед своими поклонниками в Вашингтоне. Завтра примерно в это же время у Трампа состоится инаугурация.

Главное из выступления американского политика во время митинга:

"Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет упадка Америки — и мы начнем новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости", — заявил Трамп, намекая на свою инаугурацию.

Он поручит военным создать систему противоракетной защиты "Железный купол" для обороны США.

Пообещал рассекретить документы об убийстве 35 президента США Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

"Все дурацкие распоряжения Байдена будут упразднены в течение суток".

"Представляете, TikTok вернулся", — перед его выступлением США разблокировали соцсеть на территории страны.

Еще раз сказал, что предыдущие выборы были сфальсифицированы и он одержал на них победу.

Заявил, что после инаугурации его сторонники увидят президентские указы, которые очень порадуют жителей США.

Пообещал остановить "вторжение через южную границу" и "разблокировать" добычу нефти в стране. Объявил войну нелегальным иммигрантам и бандам, орудующим на территории США до вечера 20 января.

Департамент эффективности возглавит Илон Маск. "Мы должны беречь наших гениев, потому что у нас их не так уж много", — заявил Трамп после выступления Маска.

Трамп заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАСом было достигнуто только благодаря его победе на выборах.

Также Трамп пообещал остановить войну в Украине.

Напомним, что во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что достигнет мирного соглашения между Россией и Украиной через 24 часа. При этом он никогда не уточнял, как он планирует это сделать.

В частности, в своих публичных выступлениях Трамп отмечал, что большой войны между странами не было бы, если бы он продолжал возглавлять Белый дом, а его посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог надеялся найти решение за 100 дней.

Однако сейчас в команде Дональда Трампа заявили, что значительный прогресс в решении войны России против Украины не стоит ожидатьпо крайней мере в течение следующих шести месяцев.

Ранее ТСН.ua сообщал, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.

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