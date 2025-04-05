Расширение действия статьи 5 на Украину без официального членства в НАТО: Рютте ответил на инициативу Мелони

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Премьер Италии Джорджа Мэлони предложила распространить пятую статью НАТО на Украину без членства страны в Альянсе. Генсек НАТО Марк Рютте ответил на инициативу Мэлони.

Свое мнение Марк Рютте выразил в интервью NV.

«Мы не можем позволить себе роскошь выстреливать из воды какую-либо идею. Нам нужно, чтобы все эти идеи были на столе, а потом, когда будет заключено мирное соглашение, мы сможем очень четко оценить, каков лучший путь вперед», — сказал генсек.

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Отвечая на вопрос, насколько эффективна может быть такая гарантия безопасности, как введение европейских миротворцев в Украину и действительно ли это может сдержать Россию, Рютте заявил, что это зависит, от того, как именно это будет сделано, сколько людей там будет, каков точный масштаб этой конкретной миссии. Генсек НАТО отметил, что это одна из возможностей, один из вариантов.

«На первом уровне этого должны быть Вооруженные силы Украины, которые находятся на первой линии обороны в сдерживании. А дальше нужно определить, что еще необходимо, чтобы достичь нашей общей главной цели — сделать так, чтобы мирное соглашение было устойчивым и чтобы Россия никогда больше не смогла повторить это. И вот здесь снова появляются французско-британские идеи, предложения Италии, инициативы Германии и другие идеи. Нам нужно найти наиболее практичное решение», — резюмировал Марк Рютте.

Заметим, что в пятой статье НАТО отмечено: вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса будет считаться нападением на всех членов. НАТО же будет предпринимать действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению.

Ранее генсек НАТО сделал прогноз об окончании войны.