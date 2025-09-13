Расширение войны: Зеленский объяснил угрозу российских дронов для соседних стран

Атака российских "Шахедов" / © ТСН

Маршруты движения российских ударных дронов всегда просчитаны, а военное командование РФ точно понимает, куда они направляются и сколько времени могут провести в воздухе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери», — подчеркнул он.

Украинский президент напомнил, что сегодня, 13 сентября, Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве.

«По данным на это время, дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут», — отметил он.

Зеленский добавил, что военный ответ на угрозу ударных беспилотников России задействовала также Польша.

«Фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства Беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни», — сообщил он.

Украинский президент считает, что европейские партнеры Украины должны действовать превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз.

«Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Общая защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков „шахедов“ и баллистику, чтобы наконец принять решение», — обратился к лидерам стран Европы Владимир Зеленский.

Напомним, вечером 13 сентября Румыния и Польша объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных дронов.Беспилотники залетели на территорию обеих стран НАТО.

Ранее, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники

После атаки российских дронов на Польшу два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы — еще одной страны НАТО, которая граничит с Россией.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начало новую военную операцию для защиты своего восточного фланга