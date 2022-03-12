"Рассказывают о каком-то фашизме, но поняли, что они — нацисты": Зеленский о российских военных

Президент заметил – не радуется гибели более 12 тыс. российских военных в Украине.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что многие российские военные, прибывшие воевать против Украины, не понимают, куда приехали и повторяют лозунги российской пропаганды о фашизме.

Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными СМИ.

"Мы не радуемся тому, что у нас погибли военных где-то 1300 сегодня, а в России – более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Знаете, это не мое видение мира в целом. Поэтому что у них есть родители и их отправили", – сказал Зеленский.

"Большинство из них в целом не знают, куда они приехали. Ничего не знают. Рассказывают о каком-то фашизме. Им надули в голову, простите за такое слово, своей информационной политикой, что мы здесь кто? Какие нацисты? И потом что с ними происходит? Они поняли, что они – нацисты, они ведут себя, как нацисты. Почему такое количество пленных? Потому что они приехали убивать нас и потом увидели, во-первых, что они слабы, а во-вторых, некоторые из них поняли, несмотря на то, что им по 18-20 лет, увидели, что они ведут себя, как нацисты", – пояснил президент Украины.

"Ведь так и было в нацистские времена. Они (российские военные – ред.) ходят, они забирают, у них мародерство. У них блокируют города, не дают людям воду, просто воду. И многие из них поняли – они нацисты. И я не знаю, как они будут возвращаться домой. Я думаю, что у них видение уже меняется. Но все остальные, кто сюда зашли и получают удовольствие от убийств, не уйдут своими ногами, их вывезут отсюда. И мы будем до конца стоять", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент также заявил, что в настоящее время в Украине около 500-600 военнопленных из Российской Федерации.

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