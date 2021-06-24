Расследование катастрофы рейса МАУ и угроза новой войны. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Экспертиза катастрофы самолета МАУ, которую провели в Канаде, не выявила подтверждений версии, был сбит преднамеренно. Об этом пишет CBC News Читать далее ->
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при подготовке предложений по оборонного бюджета США учитывались возможности новых войн. Читать дальше ->
- Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая уже уничтожила якобы действующие доказательства распространения коронавируса из лаборатории в Ухане. Читать дальше ->
- Участник штурма Капитолия в США приговорили к условному сроку, общественных работ и штрафу. Читать дальше ->
- В России на территории 17 районов Якутии тушат лесные пожары площадью более 36000 га. Читать дальше ->