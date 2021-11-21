Расследование по делу "вагнеровцев" продолжается по трем направлениям: детали

По словам Вениславского, ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии не установили факт государственной измены.

Расследование по операции по задержанию российских наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" продолжается по трем направлениям.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, передает телеканал UA.

"Есть три направления расследования этого события. Первое — это Временная следственная комиссия Верховной Рады. Второе — Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора, по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. И третье направление — это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-то выводы", — пояснил Вениславский.

Представитель главы государства в КСУ напомнил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады подготовила промежуточный отчет, однако он считает, что окончательный отчет по этому делу будет "полным, комплексным, с учетом, в частности, и тех материалов, которые предоставили расследователи-журналисты Bellingcat".

По его словам, ни расследование Bellingcat, ни расследование Временной следственной комиссии не установили факт государственной измены со стороны высших должностных лиц или факт утечки информации из Офиса президента.

Напомним, что 17 ноября Вellingcat обнародовало расследование о так называемом "вагнергейте" — вероятно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.

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