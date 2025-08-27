Расследование подрыва Северных потоков под давлением: Франция резко обвинила Россию

Северный поток / © Associated Press

Франция обвинила Россию в попытках влиять на международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Париж призвал Москву не вмешиваться в работу следственных органов и осудил продолжение российских ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщило издание «Укринформ».

Заявление прозвучало 26 августа во время заседания Совета Безопасности ООН, которое созвала сама Россия, чтобы обсудить ход расследования взрывов на газопроводах. Представительница Франции заявила, что Москва оказывает давление на следователей.

«Немецкие, шведские и датские судебные органы являются независимыми. Их расследования соответствуют фундаментальным принципам верховенства права. Мы не можем сказать, что им не хватает прозрачности», — подчеркнула французская делегация.

Париж отметил, что Россия неоднократно давила на немецких следователей, и назвали это недопустимым. В то же время напомнили, что прокуратуры Швеции и Дании завершили свои расследования еще в феврале 2024 года, тогда как Германия продолжает расследование и уже задержала одного из подозреваемых.

Французская делегация подчеркнула, что нынешнее заседание лишь демонстрирует стремление России отвлечь внимание и ресурсы международных институтов. Отдельно было отмечено противоречие между заявленным «беспокойством» Москвы из-за атак на европейскую критическую инфраструктуру и ее собственными систематическими обстрелами украинских энергетических и гражданских объектов.

Что известно о подрыве газопроводов

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли взрывы, после которых поставки газа были полностью остановлены. Расследование начали несколько европейских стран.

21 августа 2025 года в Италии арестовали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого власти Германии подозревают в организации взрывов. На судебном заседании он отверг все обвинения и отказался от экстрадиции, заявив, что во время инцидента находился в Украине. Следующее слушание назначено на 3 сентября.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Кузнецов руководил операцией с борта яхты Andromeda. Его обвиняют в «антиконституционном саботаже», «умышленном причинении взрыва» и «разрушении зданий».