Рассматривает Украину как зону своего влияния: Нуланд заявила о стремлении Путина воссоздать СССР

Рассматривает Украину как зону своего влияния: Нуланд заявила о стремлении Путина воссоздать СССР

По словам Нуланд, за последние годы среди украинцев упал уровень дружеских чувств к РФ.

Президент России Владимир Путин хочет воссоздать СССР и рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния.

Об этом во время слушаний в Сенате заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает "Новое время".

"Есть опасения считать, что он как проект своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а потом кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным, или он решит пойти дальше?" — отметила она и добавила, что Кремль рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, однако "Путин недооценивает европейских союзников", готовых противостоять агрессии Кремля.

Нуланд также отметила, что за последние годы среди украинцев упал уровень дружеских чувств к РФ. "Я думаю, что сейчас уровень поддержки, дружеских чувств по отношению к России среди украинцев упал до 12% или около того", — подчеркнула заместитель госсекретаря США.

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байдена и его российский коллега Владимир Путин провели переговоры по видеосвязи. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

Сразу после переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции. Ответ Кремлю должен быть согласован. От Германии ожидают, что в случае вторжения их с Россией газопровод "Северный поток-2" умрет. "Если президент Путин нападет на Украину, мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", — отметила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В четверг, 9 декабря, Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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