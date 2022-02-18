Рассмотрели текущие дипломатические усилия: Байден обсудил с Драги украинский вопрос

Они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги.
Об этом сообщает пресс-пул Белого дома, - пишет "Интерфакс".
"Лидеры рассмотрели текущие дипломатические усилия" по ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.
А также заявили о готовности привести Россию к серьезным экономическим издержкам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трас, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе Россия может создать повод для вторжения в Украину.
Напомним, в четверг, 17 февраля, около 9:30 российские боевикии прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию.
Также оккупанты обстреляли территорию школы вблизи Попасной.
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