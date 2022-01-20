Рассмотрение апелляции на домашний арест по делу о госизмене Медведчука перенесли

Рассмотрение апелляции на домашний арест по делу о госизмене Медведчука перенесли

Заседание суда назначено на 12:00 3 февраля.

Рассмотрение апелляционной жалобы в уголовном производстве в отношении пророссийского политика и кума президента России Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене и содействии терроризму, перенесли.

Об этом сообщает Киевский апелляционный суд.

Как объясняют в пресс-службе суда, рассмотрение дела отложили из-за того, что Киевского апелляционного суда не поступили материалы по уголовному делу.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 января 2022 года о продлении срока домашнего ареста в отношении подозреваемого, отложено в связи с непоступлением материалов уголовного производства в Киевский апелляционный суд", — идет заявлении суда.

Отмечается, что заседание назначено на 12:00 3 февраля.

Напомним, ранее Печерский районный изменил меру пресечения для народного депутата от ОПЗЖ, кума Владимира Путина, Виктора Медведчука с домашнего ареста на личное обязательство. Речь идет о первом деле – о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море.

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