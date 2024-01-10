Рассмотрение законопроекта о мобилизации: когда именно соберется Комитет по нацбезопасности

Члены оборонного комитета ВР предоставят свои рекомендации по законопроекту о мобилизации ко второму чтению.
Парламентский Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке планирует провести вечером 10 января заседание по законопроекту о мобилизации.
Об этом народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил утром 10 января.
Политик сообщил, что сейчас идет обсуждение законопроекта о мобилизации с парламентскими фракциями у спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
"Только вечером будет заседание Комитета (по нацбезопасности, обороне и разведке – ред.). И то даже после комитета это будут просто рекомендации ко второму чтению. Короче без "точно" в настоящее время" – написал Железняк в Сети.
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Напомним, ранее Железняк сообщил, что Верховная Рада 11 января может в первом чтении рассмотреть правительственный законопроект о мобилизации. Текст документа будет вынесен на голосование без изменений.
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