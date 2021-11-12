Рассмотрят вопросы ротации руководства: в "Слуге народа" анонсировали съезд партии

Во сколько соберутся, пока не сообщается.

В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга народа", на котором будут выбирать нового главу политсилы.

Об этом 12 ноября сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

"В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии "Слуга народа", на котором будет рассмотрен вопрос ротации руководства политической силы. Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений", — написала Палийчук.

Напомним, 8 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы партии "Слуга народа". Такое решение он объяснил желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера.

В то же время, некоторые нардепы от "Слуги народа" сообщили, что главой партии вместо Александра Корниенко на ближайшем съезде партии могут назначить народного депутата Елену Шуляк.

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