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Расставил точки над «и»: Буданов отреагировал на инсайды о якобы скандале с Уиткоффом
Кирилл Буданов опроверг слухи о якобы споре со Стивом Уиткоффом во время закрытых переговоров в США. По его словам, инсайды являются спланированной информационной атакой на переговоры.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об информационных атаках на переговорный процесс. Он отрицает информацию о деталях общения во время переговоров, которая в последнее время появляется в СМИ.
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
"Относительно якобы инсайдов о деталях общения — информация не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять холодный ум и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", — заявил руководитель ОП.
Что писали в Le Monde
Французская газета Le Monde опубликовала материал о якобы напряженном эпизоде во время переговоров украинской и американской делегаций 9 октября.
Отмечалось, что во время продолжительной встречи в закрытом гольф-клубе Shell Bay на побережье Флориды глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов столкнулся с ужасающим цинизмом. Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером вместо обсуждения мира решили прочесть лекцию Будана о том, как зарабатывать деньги.
В частности, как писало СМИ, будто бы предлагали перезапустить транзит российских нефти и газа через украинскую территорию в Европу, убеждая, что Киев будет получать дивиденды, а европейские потребители — дешевые энергоносители.
Журналисты писали, что Буданов не сдержал раздражения и ответил: «Наша модель – это не Беларусь, это Польша!». А после встречи Буданов якобы позвонил по телефону Зеленскому в гневе, но президент якобы посоветовал ему сдержаться в эмоциях.
Кроме того, издание со ссылкой на источник написало, что переговоры окончательно прервали, когда украинская делегация узнала о "дизельном соглашении" , которое незадолго до этого заключил Трамп из РФ.