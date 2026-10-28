Расставил точки над «и»: Буданов отреагировал на инсайды о якобы скандале с Уиткоффом

Кирилл Буданов опроверг «инсайды» / © Офис президента Украины

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об информационных атаках на переговорный процесс. Он отрицает информацию о деталях общения во время переговоров, которая в последнее время появляется в СМИ.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

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"Относительно якобы инсайдов о деталях общения — информация не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять холодный ум и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", — заявил руководитель ОП.

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Что писали в Le Monde

Французская газета Le Monde опубликовала материал о якобы напряженном эпизоде во время переговоров украинской и американской делегаций 9 октября.

Отмечалось, что во время продолжительной встречи в закрытом гольф-клубе Shell Bay на побережье Флориды глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов столкнулся с ужасающим цинизмом. Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером вместо обсуждения мира решили прочесть лекцию Будана о том, как зарабатывать деньги.

В частности, как писало СМИ, будто бы предлагали перезапустить транзит российских нефти и газа через украинскую территорию в Европу, убеждая, что Киев будет получать дивиденды, а европейские потребители — дешевые энергоносители.

Журналисты писали, что Буданов не сдержал раздражения и ответил: «Наша модель – это не Беларусь, это Польша!». А после встречи Буданов якобы позвонил по телефону Зеленскому в гневе, но президент якобы посоветовал ему сдержаться в эмоциях.

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Кроме того, издание со ссылкой на источник написало, что переговоры окончательно прервали, когда украинская делегация узнала о "дизельном соглашении" , которое незадолго до этого заключил Трамп из РФ.

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