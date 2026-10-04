«Расстреляют со связанными руками»: Портников ответил нардепам, призывающим к мирному диалогу с РФ

«Расстреляют Гончаренко и Гетманцева»: Портников прокомментировал идею переговоров с РФ / © ТСН.ua

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России и Путину не нужны переговоры. И если российские войска зайдут в Киев, то расстреляют в том числе и нардепов Алексея Гончаренко и Даниила Гетманцева, которые недавно высказались за поиск мирного диалога с РФ.

Об этом заявил журналист и политолог Виталий Портников, передает «Эспрессо».

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Путин не доверяет никому из украинцев

Портников убежден, что Путин не доверяет ни украинцам: ни тем, кто голосовал за Ющенко, ни за Януковича, Порошенко или Зеленского.

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«Они расстреляют Гончаренко и Гетманцева, если возьмут Киев вместе со связанными руками. Выживут только реальные сотрудники ФСБ и Службы внешней разведки РФ в нашей власти. Я не сомневаюсь, что таких высокопоставленных офицеров у нас достаточно», — заявил он.

В качестве примера политолог упомянул коллаборанта Андрея Деркача, теперь строящего политическую карьеру в РФ. По мнению Портникова, если бы россияне захватили Киев, Деркача поздравили бы, вручили награду, и он поехал бы работать в Москву.

«Для всех остальных эта дверь закрыта. Открыта только одна дверь — в ад. И для вас, и для меня, и для Гончаренко, и для Гетманцева, и для Зеленского, и для Порошенко, и для Тимошенко. В ад. Никаких перспектив украинской элиты в случае проигрыша нет. Но нет перспективы и украинского народа тоже. Нулевые перспективы. Выгонят, ограбят, уничтожат», — добавил Портников.

По его мнению, Москва может рассматривать украинцев как демографический ресурс для заселения Сибири и Дальнего Востока в противовес китайцам.

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Существование независимой Украины и Беларуси опасно для РФ, считает Портников

Эксперт отмечает, что в Кремле существование украинского и белорусского народов, даже не государств, считают угрозой ее национальной безопасности.

«Не Путин это придумал. Это можно прочитать в брошюре Солженицына „Как нам обустроить Россию“. Это манифест, который они все придерживаются с тех лет. Они решили упразднить Украину как факт. И Беларусь, кстати», — отметил он.

Политолог напомнил, что когда-то Лукашенко спросил Путина о возможности реального объединения РФ и Беларуси. Российский диктатор тогда якобы ответил: «присоединяйтесь к России по областям».

«Мы все смеялись, мол, Путин ничего не понимает. Какими областями? Это же Беларусь. До того момента, пока он не начал по областям присоединять Украину», — сказал Портников.

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«Украинцы исчерпали свой кредит доверия у русского народа, как нация. В 91 году исчерпали, а потом это подтвердили», — добавил он.

По мнению Портникова, Гончаренко и другие говорящие о переговорах политики не понимают, как мыслит рядовой россиянин.

«Они не понимают Путина. Они не понимают монтажника из Нижнего Тагила. Они не понимают, что они нанесли ему смертельное оскорбление. Для россиян смертельное оскорбление — это то, что нельзя выкупить за столом переговоры, а можно только ответить жизнью и здоровьем. И они (россияне — Ред.) это делают», — подчеркивает Портников.

Кто призывает договариваться с Россией и ответил Зеленский

Напомним, на днях нардеп Алексей Гончаренко сделал ряд громких заявлений, призвав начать переговоры с Россией.

Нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев также заговорил о мире, но с экономическим подтекстом, говоря о тяжелом экономическом прогнозе для Украины. Также он упомянул о социолонии, что «большинство людей поддерживают переговоры и мир на тяжелых условиях, но таких, которые обеспечат прекращение войны навсегда…»

К ним присоединился мэр Харькова Игорь Терехов, который раскритиковал так называемую «партию войны» и заявил, что желание мира не нуждается в оправданиях.

В свою очередь президент Владимир Зеленский жестко ответил политикам, призывающим к переговорам с РФ.

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