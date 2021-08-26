Растроили ограничения из-за коронавируса: в США экстремист планировал похищение губернатора штата Мичиган

Губернатор Мичигана критиковала экс-президента Дональда Трампа.

Американца-экстремиста, планировавший похищение губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, приговорили к шести годам и трем месяцам тюремного заключения.

Об этом пишет Associated Press.

Мужчина по имени Тай Гарбин, был расстроенный ограничениями из-за распространения коронавируса в штате.

"Я даже представить себе не могу, какой стресс испытывала ее семья из-за моих действий. И об этом я искренне сожалею", — сказал мужчина судье. Он даже извинился перед губернатором, которой не было в суде, и перед ее семьей.

Экстремист признал свою вину через несколько недель после своего ареста. Заметим, что в планировании похищения участвовало еще пять человек, но он пока единственный, кто признал себя виновным в преступлении.

Напомним, что губернатор Мичигана Гретхен Уитмер обвинила тогдашнего президента США Дональда Трампа в поддержке экстремистских группировок. Одна из них - Wolverine Watchmen готовила заговор против руководства штата и намеревалась похитить Уитмер, которая решительно критиковала действия Трампа в области борьбы с распространением коронавируса.

Бывший глава Белого дома в ответ на обвинения Уитмер заверил ее, что защитит от экстремистов.

Заметим, что ранее новый губернатор Нью-Йорка утверждает, что ее предшественник занижал цифры о жертвах коронавируса.

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