Ратификация гарантий безопасности в Конгрессе США: у Буданова назвали главные требования к новому соглашению

Будущее соглашение о безопасности с США должно содержать четкое определение «гарантии» в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица в интервью для телемарафона «Единые новости».

Одобрение законодателями

По словам представителя ОП, ключевым аспектом новых договоренностей является юридическая однозначность. Документ, готовящийся совместно с Соединенными Штатами, должен быть официально утвержден американскими законодателями.

Трудности перевода: почему «гарантия» должна быть и в английской версии

«Мы говорим о документе, в том числе с Соединенными Штатами, который должен быть ратифицирован Конгрессом США. То есть, в каком конкретно и в украинской, и в английской версиях речь идет о гарантии», — подчеркнул Кислица.

Избегание ошибок Будапештского меморандума

Кислица объяснил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, возникших при подписании Будапештского меморандума.

Тогда из-за разногласий в переводе английский текст содержал только «заверения» (assurance), а не реальные гарантии.

Обязательства вместо заверений: опыт прошлого

«Далее по всему тексту документа нет не только о гарантии, даже об „assurance“ ничего нет. Там речь идет о „commitments“ — обязательстве. Таким образом, официальный украинский текст называется гарантией — Будапештский меморандум о гарантии», — добавил он.

Четыре уровня гарантий безопасности

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал о том, что официальный Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности. Она включает мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе. Уже сейчас Великобритания и Франция подписали декларации о намерениях по размещению своих сил.