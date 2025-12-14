Равнозначно объявлению войны России: Орбан снова запугивает Европу

Виктор Орбан / © Associated Press

Использование замороженных российских активов является «объявлением войны».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Clash Report.

По его словам, решения по российским активам принимаются с нарушением европейского права и без согласия Венгрии.

«Это — объявление войны. Прикосновение к замороженным российским активам, их присвоение — это объявление войны», — заявил Орбан.

Он также отметил, что не помнит случаев, когда изъятие у государства 200-300 миллиардов евро не приводило к ответу с его стороны.

«Я никогда не видел, чтобы изъятие 200-300 миллиардов евро у страны не вызвало какой-то формы ответа. Такого не бывает», — сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан заявил, что, по его мнению, ключевые решения в Европейском Союзе принимаются ограниченным кругом лиц. Он назвал канцлера Германии, лидера крупнейшей фракции в Европейском парламенте Манфреда Вебера и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По словам Орбана, логика этих решений заключается в том, что в случае продолжения войны необходимо либо использовать российские средства, либо привлекать финансирование из бюджетов государств-членов ЕС.

«Если война не заканчивается, то нужно будет еще больше денег. Есть российские деньги, и есть другой вариант — сбор средств из стран-членов», — заявил он.

Премьер-министр Венгрии также сообщил, что президент Европейской комиссии обратилась к 27 государствам-членам Европейского Союза с предложением выделить 135 миллиардов евро.

«Замечательное предложение, но мы с удовольствием оставим эту возможность другим», — сказал Орбан.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский союз 12 декабря, принял решение о бессрочном замораживании суверенных российских активов.