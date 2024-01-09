Разблокировка 50 млрд евро для Украины: Венгрия выдвинула новое требование – Politico

Венгрия выдвинула новое требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины.

Правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины. Будапешт может снять вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова трех неназванных европейских дипломатов.

Это дало бы венгерскому премьеру Виктору Орбану возможность блокировать финансирование Украины ежегодно, или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Как пишет издание, такую идею Будапешт сформулировал во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС и направил соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению – ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро.

Однако некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовать – ред.) из года в год", – сказал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит на повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду, 10 января.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что досрочно уходит в отставку – его может заменить Виктор Орбан.

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