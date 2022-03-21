А люди беспокоятся о строительстве, которые были замещены при спешке в Mira Avenue / Associated Press

"Раздел II мировой? Нет, действия российской армии в Мариуполе" — в МИДе прокомментировали вывоз украинцев насильно в РФ

"Раздел II мировой? Нет, действия российской армии в Мариуполе" — в МИДе прокомментировали вывоз украинцев насильно в РФ

Сначала они пришли разрушать города, бомбя больницы, театры, школы и приюты, убивая мирных жителей и детей.

В Министерстве иностранных дел считают вывоз армией России украинцев из Мариуполя в Россию аналогичным действиям нацистов во Вторую мировую войну.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в сервисе микроблогов Twitter.

Впервые они кладут в ущерб городам, Bombing hospitals, theaters, schools and shelters, killing civilians and children. Они были честно отремонтированы scared, exhausted люди в территорию земли. A chapter from WWII? No – это действия русской армии, сегодня в Мариуполе. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) 20 марта 2022

“Сначала они пришли разрушать города, бомбя больницы, театры, школы и приюты, убивая мирных жителей и детей. Затем они насильно переселили испуганных, истощенных людей на землю захватчика. Раздел (история) Второй мировой войны? Нет, действия российской армии сегодня в Мариуполе", — отметил спикер.

Напомним, Мариуполь российские оккупанты разрушили на 90%. Мирные жители находятся в осаде. В городе нет воды, отопления, света, связи, еды и медикаментов. В город российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь.

Вместо этого ежедневно сбрасывают от 50 до 100 авиабомб. Под ударами оказываются жилые дома, больницы, родильные, школы, детские сады.

Напомним, в Мариуполе кафиры сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр, в котором скрывались люди.

Добавим, что в блокадном Мариуполе оккупанты сбросили бомбу на школу искусств.

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