«Разделение» Украины на три зоны: Портников прокомментировал предложение Келлогга

Журналист и публицист Виталий Портников

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Британский таблоид Times уже предлагает посмотреть на новый план, который представил президенту Дональду Трампу спецпредставитель Кит Келлогг: разделить Украину на три зоны ответственности.

Об этом сообщил журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube канале и прокомментировал такой план.

«Первая зона — это оккупированные Россией территории, там прекращается огонь. Там находятся русские войска по одной линии фронта и украинские войска по другую. Затем территории в Днепр, где находятся Вооруженные силы Украины. И потом территории за Днепром, где находятся Вооруженные силы Украины, Великобритании и Франции… Ну, я думаю, что Путин просто скорее умрет, чем согласится одобрить такой план, который будет означать, что он никогда не сможет Украину реально оккупировать», — говорит журналист.

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Портников обратил внимание на то, что американцы уже предлагают даже согласиться с военным присутствием британцев и французов в качестве шага для окончания российско-украинской войны.

«Итак, в этой ситуации можно ожидать всего, чего угодно», — резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что генерал Кит Келлогг предлагает «разделить» Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину 1945 года.

Но потом Келлогг заявил, что не предлагал «разделить» Украину, а его слова исказили журналисты.

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