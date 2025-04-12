Разделение Украины на зоны: что предлагают советники Трампа для "скорого завершения войны"

Советники Трампа предлагают поделить Украину / © ТСН.ua

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Советники президента США Дональда Трампа предлагают ему поделить Украину на определенные зоны или отдать оккупированные территории РФ для быстрого достижения мира.

Что известно – читайте в материале ТСН.ua.

В Трампе предлагают отдать РФ четыре области Украины

Специальный посланник президента США Стив Виткофф предложил Дональду Трампу поддержать передачу России четырем областям Украины. Виткофф считает, что это поможет "скоро завершить войну", передает Reuters со ссылкой на источники.

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Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

«По словам Виткоффа, самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине было бы поддержать стратегию, которая передала бы России право собственности на четыре восточных украинских региона, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году», — пишет агентство.

Reuters отмечает, что этот тезис Виткофф высказывал ранее в интервью Такеру Карлсону.

Против Виткоффа выступил спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог. Он заявил, что, несмотря на готовность Украины вести переговоры относительно оккупированных территорий, страна никогда не согласится в одностороннем порядке уступить полную собственность территорий России.

Разделение Украины на зоны контроля

В свою очередь, Келлог предложил поделить Украину на зоны контроля, подобно послевоенному Берлину в 1945 году, пишет The Times.

Издание процитировало Келлога, проведшего аналогию с разделением Берлина после Второй мировой, где запад Украины контролировали бы британские и французские войска, а восток — российские, с демилитаризованной зоной между ними под охраной ВСУ.

Такой сценарий предполагает уступку оккупированным территориям.

Впоследствии Кит Келлог заявил, что журналисты исказили его слова о «распределении» Украины.

Он подразумевал размещение сил поддержки после прекращения огня в Украине.

«Я говорил о силах поддержки, которые могут действовать после достижения прекращения огня, чтобы укрепить суверенитет Украины. Когда упоминал "распределение", имел в виду зоны ответственности союзных сил (без участия американских войск). Я не имел в виду раздел Украины как государства», — отметил Келлог.

Реакция Кремля

Кремлевский диктатор Владимир Путин не раз заявлял, что не хочет видеть иностранные военные контингенты в Украине.

В свою очередь «Посол» так называемой «ЛНР» в России Родион Мельник отреагировал на заявление спецпредставителя США Кита Келлога и заявил, что о разделе Украины на зоны контроля «является одним из вариантов заморозки конфликта», передает росСМИ. Однако он подчеркнул, что это может привести к новой эскалации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров цинично прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского во время обсуждения миротворческой миссии о том, что в Украине нужны не просто миротворцы, а боевые подразделения иностранных войск.

«Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — грубо отреагировал главный дипломат России.

Чем грозит зональное разделение Украины

Журналист и публицист Виталий Портников прокомментировал план Келлога по разделу Украины на зоны и объяснил, в чем может быть опасность.

Он отметил, что первая зона – это оккупированные Россией территории, там прекращается огонь. Там находятся русские войска по одной линии фронта и украинские войска по другую.

Затем территории в Днепр, где находятся Вооруженные силы Украины. И потом территории за Днепром, где находятся Вооруженные силы Украины, Великобритании и Франции.

Публицист Портников считает, что Путин никогда не примет этот вариант, потому что он блокирует полную оккупацию. США рассматривают присутствие союзников как возможный путь к миру.

Также он предупредил, что в данной ситуации может случиться что угодно, и нужно быть готовыми к разным сценариям.

Напомним, ранее Портников пояснил, что произойдет в случае отвода украинских войск из ряда областей, на которые претендует РФ.

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