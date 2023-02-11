"Разделяем боль турецкого народа": Зеленский посетил посольство Турции

Украинские спасатели помогают разбирать завалы после разрушительного и смертоносного землетрясения в Турции.

В субботу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил посольство Турции в Киеве, чтобы выразить соболезнования турецкому народу из-за страшных землетрясений.

Об этом он сообщил в традиционном вечернем обращении.

“Мы разделяем боль турецкого народа. И желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал”, — заявил Зеленский.

По словам президента, украинские спасатели ГСЧС работают в Турции, помогая с разбором завалов.

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“По состоянию на данный момент известно более 21 тысячи погибших. Разбор завалов продолжается. И, к сожалению, количество потерянных жизней может быть больше”, — отметил Зеленский.

Украинский президент заверил, что посольство Украины выясняет всю информацию об украинцах, которые могли оказаться в зоне бедствия.

Напомним, 6 февраля, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. По последним данным, число жертв в странах увеличилось до 23 700 человек.

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