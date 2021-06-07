Разговор Байдена и Зеленского: в ОП раскрыли детали переговоров

Особое внимание собеседники обратили на тему "Северного потока-2".

В Офисе президента сообщили, о чем шла речь во время разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом рассказал руководитель ОП Андрей Ермак.

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Президент США Джо Байден заверил, что США полностью поддерживают суверенитет на территориальную целостность нашей страны.

Поддержка евроатлантической интеграции

Глава Белого дома подчеркнул поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ). Он заверил, что позиция Киева обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, в том числе и на саммите НАТО, который состоится 14 июня без Украины.

Реформы

Байден обратил внимание на важность борьбы с коррупцией и продолжения реформ.

Зеленский рассказал о шагах в относительно уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Двустороннее сотрудничество

Лидеры стран обсудили взаимодействие Украины и США накануне саммитов "Группы семи" и НАТО а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и президентом РФ Владимиром Путиным.

Американский президент поддержал создание Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Война на Донбассе

Владимир Зеленский рассказал американскому коллеге о ситуации на Донбассе, войсках РФ у украинской границы. По его словам, на оккупированных территориях и вблизи границы Украины и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

"Так называемое отвода российских войск является лишь имитацией", — отметил Зеленский.

"Северный поток-2"

Особое внимание собеседники обратили на тему "Северного потока-2". Президент Украины акцентировал, что "Северный поток-2" — это не экономический проект.

По словам Зеленского, российский газопровод создает серьезную угрозу и является вызовом для безопасности.

Байден подчеркнул, что Украина имеет гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

В завершение Зеленский поблагодарил за решение Вашингтона предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома сообщил, о чем будет говорить на встрече с Владимиром Путиным в Женеве. Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

Впоследствии Зеленский рассказал, когда именно летит на встречу к своему американскому коллеге.

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