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Политика
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«Разговор был непростой»: Кушнер и Зеленский раскрыли происходящее с мирными переговорами

США начали подготовку нового раунда переговоров по завершению войны в Украине. После консультаций с Россией и европейскими партнерами Зеленский сообщил о непростом разговоре и договоренности по поводу следующей встречи в Берлине.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Associated Press

США начали подготовку следующей многосторонней встречи по завершению войны в Украине. Американские представители провели консультации с Россией, Украиной и европейскими партнерами. В то же время президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече в Берлине.

Об этом заявили представитель президента США Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Кушнера, утром американская сторона провела разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым, в ходе которого обсудили достигнутый прогресс и дальнейшие шаги в мирном процессе.

Также состоялись консультации с украинской делегацией, советниками национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, представителями ЕС и НАТО.

Одной из тем стало возобновление прямого диалога между Европой и Россией, которого, по словам Кушнера, фактически не было в последние четыре года.

«Мы также приступили к подготовке повестки дня для следующей многосторонней встречи, которую планируем организовать в ближайшее время», — сообщил он.

Кушнер подчеркнул, что США вместе с партнерами работают над тремя направлениями: гарантиями безопасности для Украины, путем ее членства в ЕС и планом послевоенного экономического восстановления.

В то же время он признал, что между сторонами остаются существенные разногласия.

«Остаются серьезные вызовы, а достижение окончательного соглашения потребует принятия непростых решений», — отметил Кушнер, подчеркнув, что мирное соглашение потребует согласия Украины и России.

Зеленский сообщил о договоренности по поводу встречи в Берлине

Президент Украины подтвердил проведение переговоров с участием украинской, американской и европейской команд.

По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер присоединились онлайн. Европу впервые в таком разговоре представляли в полном составе участники, которые должны вести переговоры с россиянами: Франция, Германия, Великобритания, Италия, Польша, представители Еврокомиссии, Евросовета и НАТО.

"Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украине нужны достойное завершение войны и гарантированная безопасность.

Кремль опроверг договоренность об участии Европы в мирных переговорах

В то же время в Кремле заявили, что Россия не согласовывала участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине. Это противоречит заявлениям американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера после встречи с Путиным в Москве.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, сейчас обсуждают продолжение переговоров Украины, США и России в трехстороннем формате, который был возобновлен на прошлой неделе в Абу-Даби после девятимесячного перерыва.

«Дата еще не согласована, а о расширении формата говорят некоторые, но с нами это еще не согласовано», — заявил Ушаков.

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