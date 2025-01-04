Разговор длился более трех часов: известный американский подкастер записал интервью с Зеленским

Американский интервьюер Лекс Фридман записал подкаст с президентом Владимиром Зеленским, который длился более трех часов.

Об этом Фридман сообщил в соцсети Х.

"У меня был отличный разговор с Владимиром Зеленским. Эпизод подкаста выйдет в понедельник. 3+ часа", – написал он.

Напомним, 30 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что согласился записать подкаст с американским ученым и интервьюером Лексом Фридманом.

Что известно о Лексе Фридмане

Лекс Фридман (Алексей Александрович Фридман) – американский ученый и интервьюер, имеющий украинско-еврейское происхождение, родился в Таджикистане и вырос в Москве, отмечает "Украинская правда".

Фридман начал свой подкаст в 2018 году. Сначала он назывался "Подкаст об искусственном интеллекте", но в 2020 году был изменен на "Подкаст Лекса Фридмана" (The Lex Fridman Podcast).

В эпизодах подкаста принимали участие, в частности, избранный президент США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Фридман посещал Украину во время полномасштабной войны летом 2022 года.

Ранее Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры на следующей неделе.