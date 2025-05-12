Разговор Эрдогана с Зеленским и Путиным: стало известно, о чем говорили лидеры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. / © Associated Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем официальном заявлении рассказал о прошедших накануне деталях переговоров с лидерами Украины и России.

Об этом рассказывает Hurriyet.

По словам турецкого президента, в течение одного дня он пообщался с несколькими ключевыми фигурами — Эммануэлем Макроном, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В центре разговоров – тема возможного прекращения войны между Россией и Украиной.

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"Мы обсудили с Путиным много важных вопросов, включая прекращение конфликта. Мы также только что общались с президентом Украины господином Зеленским", - заявил Эрдоган.

Отдельно он упомянул и о недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что Турция поддерживает его стремление разрешить конфликт по дипломатическому пути:

"Мы поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа разрешать острые конфликты с помощью диалога. Турция остается страной, к посредничеству которой прислушиваются во всем мире".

Эрдоган также напомнил, что в марте 2022 г. переговоры в Стамбуле уже были близки к успеху, однако были сорваны вмешательством со стороны "полевых командиров". В этот раз, по убеждению турецкого лидера, шанс на достижение мира еще сохраняется.

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"Россия, Украина и Америка уже согласились провести переговоры. Мы подтвердили свою готовность принять их в Турции как страна, заслужившая доверие всех сторон", - резюмировал он.

Накануне стало известно, что Трамп обратился к президенту Турции Эрдогану с предложением стать посредником в переговорах по окончании войны в Украине. Аналитики считают, что это указывает на одно: Трамп не в силах выполнить свои обещания, поэтому ищет поддержку.