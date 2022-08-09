Разговор Клинтона и Зеленского и обстрелы Харькова и Никополя: главные новости ночи 9 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 9 августа:
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м Президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном. Читать дальше –>
- Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Очевидцы сообщают, что взрывы – очень сильные. Читать дальше –>
- Враг обстрелял Никополь. Никополь – дважды по полной кассете РСЗО. Предварительно без жертв. Читать дальше –>
- Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и напряженной. Читать дальше –>
- Новое приложение «НУМО развивающие игры» включает в себя игры, рисунки, задачи и интересные истории для детей 3–6 лет. Читать дальше –>
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы