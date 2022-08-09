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Разговор Клинтона и Зеленского и обстрелы Харькова и Никополя: главные новости ночи 9 августа

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Разговор Клинтона и Зеленского и обстрелы Харькова и Никополя: главные новости ночи 9 августа

Фото: Сайт президента Украины

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 9 августа:

  • Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м Президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном. Читать дальше –>
  • Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Очевидцы сообщают, что взрывы – очень сильные. Читать дальше –>
  • Враг обстрелял Никополь. Никополь – дважды по полной кассете РСЗО. Предварительно без жертв. Читать дальше –>
  • Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной и напряженной. Читать дальше –>
  • Новое приложение «НУМО развивающие игры» включает в себя игры, рисунки, задачи и интересные истории для детей 3–6 лет. Читать дальше –>

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