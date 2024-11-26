"Разговор не был приятным": Шольц раскрыл детали телефонного звонка Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что во время телефонного разговора призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение поддержки Киева со стороны Запада.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZDF.

"Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы снизим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", — подчеркнул канцлер.

Он добавил, что говорил с Путиным телефоном до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. Этот раз не стал исключением.

Также канцлер ответил на обвинение в том, что пытается провести избирательную кампанию по цене помощи Украине.

"В Европе идет война. Это вопрос, который вызывает большую обеспокоенность у граждан этой страны, в том числе и у меня… И почти не было замечено, что Германия уже давно стала самым большим поклонником Украины под моим руководством (после США — ред.)", – подытожил Шольц.

Однако он подчеркнул, что не соглашается предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, ведь граждане его страны считают, что это "опасное оружие", которое может использоваться для атак на цели внутри России.

Напомним, Соединенные Штаты Америки серьезно воспринимают угрозы Российской Федерации по поводу "потенциального поражения" их новой базы противоракетной обороны в польском городе Редзиково.

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