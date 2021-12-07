Разговор Путина и Байдена определит, останется ли Украина независимой — NYT

Разговор Путина и Байдена определит, останется ли Украина независимой — NYT

В Администрации Байдена считают, что Путин хочет восстановить СССР хотя бы частично из-за благоприятных условий на международной арене.

Начавшийся сегодня, 7 декабря, разговор президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина определит, сможет ли Украина оставаться полностью независимым государством.

Об этом информирует New York Times.

В издании ожидают, что Байден предупредит главу страны-агрессора о возможности отключения России от международной финансовой системы SWIFT и о прямых санкциях против ближайших соратников Путина, чиновников администрации.

Тем не менее помощники главы Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, в разговоре с журналистами выразили сомнение, что дипломатия сможет заставить Путина отказаться от его основной цели – дестабилизации Украины.

Также читайте Сценарий известен еще с 2014 года: Россия усилила дезинформационную кампанию против Украины

"Хотя перемещение войск легко видно на спутниковых снимках, Россия уже использует привычную кампанию дезинформации, кибератак и военного устрашения, чтобы свергнуть руководство страны", — обращает внимание NYT.

Источники издания в Администрации Байдена считают, что Путин считает главу Белого дома рассеянным, сосредоточенным на пандемии COVID-19 в США и напряженных отношениях с Китаем на международной арене. Они опасаются, что Кремль увидел свой шанс восстановить хотя бы частично Советский Союз в момент, когда в Германии меняется канцлер, а Францию ждут выборы.

Представители администрации заявили, что в повестке дня видеовстречи будут следующие вопросы:

кибератаки РФ;

разговоры о "стратегической стабильности", в частности, шаги РФ и США относительно ядерного оружия и космоса;

попытки вернуть Иран в ядерное соглашение 2015 года.

Но именно вопрос Украины будет главным.

Напомним, что Байден и Путин начали переговоры в формате видеоразговора.

Читайте также: