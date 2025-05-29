- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1281
- Время на прочтение
- 2 мин
Разговор Рубио и Лаврова: стало известно, о чем говорили
Рубио призвал Лаврова к диалогу с Украиной: США ждут конкретных предложений по переговорам в Стамбуле.
Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной.
«Госсекретарь подтвердил призыв президента Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны», — говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.
При этом Лаврова сообщили, что тот говорил с Рубио о подготовке «конкретных предложений» для нового раунда прямых переговоров с Украиной.
Как говорится в заявлении на сайте российского МИД, Лавров рассказал Рубио о «подготовке российской стороной конкретных предложений для следующего раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле».
Что предшествовало
Телефонный разговор с Вашингтоном прошел после того, как Лавров объявил, что 2 июня состоится второй раунд прямых российско-украинских переговоров.
Прежде спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина 16 мая в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования и обсудить их на следующем раунде переговоров.
«Договоренности о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума РФ и Украина не имели», — отметила она.
Вскоре после этого шефу Захаровой все же пришлось отчитаться перед госсекретарем США Марком Рубио о предложениях, которые готовит Россия.
Напомним, после переговоров в Стамбуле Украина ожидала так называемого «меморандума», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, на вечер 28 мая украинская сторона не получила от Москвы ни одного документа с предложениями. Киев свои предложения Кремлю передал.