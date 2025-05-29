Разговор Рубио и Лаврова: стало известно, о чем говорили

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио побеседовал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и призвал к конструктивному диалогу с Украиной.

«Госсекретарь подтвердил призыв президента Дональда Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению войны», — говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента США Темми Брюс.

При этом Лаврова сообщили, что тот говорил с Рубио о подготовке «конкретных предложений» для нового раунда прямых переговоров с Украиной.

Реклама

Как говорится в заявлении на сайте российского МИД, Лавров рассказал Рубио о «подготовке российской стороной конкретных предложений для следующего раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле».

Что предшествовало

Телефонный разговор с Вашингтоном прошел после того, как Лавров объявил, что 2 июня состоится второй раунд прямых российско-украинских переговоров.

Прежде спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина 16 мая в Стамбуле договорились непосредственно обменяться документами с видением урегулирования и обсудить их на следующем раунде переговоров.

«Договоренности о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума РФ и Украина не имели», — отметила она.

Реклама

Вскоре после этого шефу Захаровой все же пришлось отчитаться перед госсекретарем США Марком Рубио о предложениях, которые готовит Россия.

Напомним, после переговоров в Стамбуле Украина ожидала так называемого «меморандума», в котором российская сторона должна была описать свое видение шагов к прекращению огня. Однако, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, на вечер 28 мая украинская сторона не получила от Москвы ни одного документа с предложениями. Киев свои предложения Кремлю передал.