"Разговор союзников": Зеленский и Столтенберг обсудили усиление ПВО в Украине

Украинский президент проинформировал генсека НАТО о ключевых оборонных вопросах, ситуации на поле боя и потребностях украинских воинов.

Одним из главных вопросов, которые в четверг, 28 сентября, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, было усиление противовоздушной обороны для защиты украинских городов от атак России зимой.

Об этом Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции со Столтенбергом, который находится с визитом в Киеве, говорится в сообщении на сайте президента.

По словам президента, нужно увеличить снабжение систем ПВО государствами-партнерами.

"Необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины", – сказал Владимир Зеленский, отметив, что генсек НАТО пообещал приложить для этого усилия.

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Также Зеленский и Столтенберг обсудили ключевые оборонные вопросы, ситуацию в поле боя, потребности украинских воинов.

Президент Украины поблагодарил генерального секретаря НАТО за содержательный разговор.

"Сегодня это уже разговор де-факто союзников, и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент Украины и генеральный секретарь НАТО также обсудили саммит Альянса, который состоится в 2024 году в Вашингтоне. Стороны согласились, что этот саммит должен стать результативным для Украины и НАТО.

Йенс Столтенберг со своей стороны отметил, что Украина имеет мощную поддержку со стороны всех стран НАТО. По его словам, члены Альянса продолжат предоставлять Украине самые современные средства для отражения российского вторжения, в том числе танки, современные системы ПВО, а также будут тренировать пилотов для самолетов F-16.

"Чем сильнее станет Украина, тем ближе мы подойдем к прекращению российской агрессии", — подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не планирует прекращать войну и не отказывается от угроз в сторону внешнего мира.

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