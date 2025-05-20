Разговор Трампа и Путина изменил тон в мирных переговорах: ВВС назвало угрозы для Украины

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Вероятность того, что США могут отказаться от посредничества в переговорах Украины и РФ, возросла после того, как американский президент Дональда Трампа поговорил с диктатором РФ Владимиром Путиным. Кроме того, менее вероятными оказались и новые санкции против Москвы.

Об этом говорится в материале BBC.

Трамп после разговоров заявил о том, что конфликт РФ и Украины "может быть урегулирован только между двумя сторонами", которые должны "немедленно" начать переговоры. Эти высказывания главы Белого дома, говорится в статье BBC, могут быть признаком того, что "США окончательно покинет стол переговоров".

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Позже Трамп предположил, что Вашингтону не придется отходить от посредничества в переговорах между двумя странами. Впрочем, отметил, что у него "красная линия в голове", которую не захотел назвать: "Задействованы большие эго, но я думаю, что что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю, а им придется продолжать".

"Если США умыют руки от войны, как также угрожали вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио, значит ли это, что США также прекратят любую военную и разведывательную поддержку Украины? Если это так, то Россия, которая имеет большие ресурсы по сравнению с Украиной, отрезанной от американской поддержки, может приветствовать".

Однако это решение не желательно для Украины. Это подчеркивал и президент Украины Владимир Зеленский вечером после разговора Трампа и Путина.

"Для нас всех очень важно, чтобы Соединенные Штаты не дистанцировались от переговоров и стремления к миру", - заявил он.

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Издание обращает внимание еще и на то, как изменились обещания Трампа по введению санкций против РФ. Глава Белого дома сообщил о возможных новых торговых соглашениях с Москвой и экономических инвестициях, считая это соблазном, который может подтолкнуть Путина к мирному соглашению. Однако о новых санкциях в отношении российского банковского сектора и экспорта энергоресурсов, которыми угрожал ранее, Трамп даже не упомянул.

Результаты переговоров обоих президентов, а также российские масштабные удары по украинским городам показывают, что любое прекращение огня или мирное соглашение все еще далеко за горизонтом, подытожило издание.