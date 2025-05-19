Разговор Трампа и Путина завершился: о чем договорились

Переговоры Путина и Трампа / © Associated Press

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Разговор между диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершился и длился более двух часов.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ.

Как передают пропагандисты, диктатор назвал разговор с Трампом «содержательным, откровенным и очень полезным». Он сказал, что услышал от президента США американскую позицию по прекращению боевых действий в Украине.

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«Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать самые эффективные пути движения к миру», — цинично заявил Путин.

Диктатор согласился работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня. Путин считает, что России и Украине «необходимо найти компромиссы, которые бы устроили все стороны». О каком компромиссе может идти речь, если цель РФ — уничтожение Украины, он не уточнил.

«Мы, в общем-то, на правильном пути», — самоуверенно заявил военный преступник Путин.

Напомним, что перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

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Также сообщалось, что Трамп поговорит с Зеленским и по окончании разговора с Путиным.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры об окончании войны в Украине «немного» зашли в тупик.