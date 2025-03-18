Разговор Трампа с Путиным: что сказал диктатор о перемирии и ударах по энергообъектам

Путин хочет, чтобы Украина остановила мобилизацию и перестала вооружать армию во время перемирия.

Российский диктатор Путин якобы поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду своим военным.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В Кремле утверждают, что диктатор очертил "ряд существенных моментов" о 30-дневном перемирии. В частности, он снова обвинил Украину в якобы "недоговороспособности".

Также Путин хочет, чтобы Украина остановила мобилизацию и перестала вооружать армию во время перемирия.

Напомним, что накануне звонка к Путину с Дональдом Трампом разговаривал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Сегодня в пять вечера по Киеву СМИ сообщили, что разговор начался. Впоследствии стало известно, что переговоры Трампа с Путиным продолжались более полутора часов.

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