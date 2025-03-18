Разговор Трампа с Путиным: что сказал диктатор о перемирии и ударах по энергообъектам

Путин хочет, чтобы Украина остановила мобилизацию и перестала вооружать армию во время перемирия.
Российский диктатор Путин якобы поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду своим военным.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
В Кремле утверждают, что диктатор очертил "ряд существенных моментов" о 30-дневном перемирии. В частности, он снова обвинил Украину в якобы "недоговороспособности".
Также Путин хочет, чтобы Украина остановила мобилизацию и перестала вооружать армию во время перемирия.
Напомним, что накануне звонка к Путину с Дональдом Трампом разговаривал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Сегодня в пять вечера по Киеву СМИ сообщили, что разговор начался. Впоследствии стало известно, что переговоры Трампа с Путиным продолжались более полутора часов.