Разговор Трампа с Путиным: что говорят в Кремле и Белом доме о прекращении войны – главные заявления

Главные заявления Белого дома и Кремля о результатах разговора Дональда Трампа и диктатора Путина собрал ТСН.ua.

Сегодня, 18 марта, прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился более полутора часов.

ТСН.ua собрал главные заявления Белого дома и Кремля о результатах переговоров.

Путин поддержал идею отказаться от ударов по энергообъектам

Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

"Путин положительно отозвался на эту инициативу и сразу дал российским военным ответную команду", – пишут пропагандисты.

Украинский журналист Сергей Сидоренко объяснил, почему диктатор так радостно принял это предложение.

"В последнее время удары по энергетике — это, прежде всего, украинские удары по российским НПЗ. Поэтому Путин "благородно" "поддержал" 30-дневную взаимную остановку таких ударов", — отметил он.

Что ответил диктатор Путин на предложение перемирия

В Кремле утверждают, что диктатор очертил "ряд существенных моментов" о 30-дневном перемирии. В частности, он снова обвинил Украину в якобы "недоговороспособности".

Из заявления российских пропагандистских СМИ можно заключить, что пока Путин не согласился на 30-дневное прекращение огня, которое предложил Трамп и которое было поддержано Украиной.

Путин назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий – остановка мобилизации в Украине и запрет на оказание военной помощи и разведданных союзников. Диктатор требует, чтобы во время перемирия Украина не смогла вооружать и усиливать свою армию.

Морское перемирие

В Белом доме сообщили, что также будут переговоры по перемирию на Черном море.

"Лидеры договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении.

Обмен пленными

Путин пообещал Трампу, что завтра, 19 марта, состоится обмен пленными между Россией и Украиной. РФ якобы обещает вернуть по обмену 175 украинских пленных.

Также РФ "как жест доброй воли" обещает передать Украине 23 тяжелораненых военнослужащих, которые сейчас находятся на лечении в медицинских учреждениях России.

Вершина цинизма – обвинение о "преступлениях" ВСУ в Курщине

Российские пропагандисты, передающие детали разговора, пишут, что Путин цитируем: "обратил внимание на варварские террористические преступления украинских боевиков против мирного населения Курской области".

Это циничное заявление еще раз показывает сущность РФ. Как известно, украинские военные кормили и заботились о гражданском населении Курщины, которое россияне покинули на произвол судьбы. Между тем именно РФ совершает военные преступления на оккупированных территориях Украины, как это было в Буче, Мариуполе, Изюме и многих других населенных пунктах. И даже на собственной территории, россияне нанесли удар по школе-интернату в Судже, где скрывались гражданские жители.

Хоккейный матч

В Кремле заявляют, что Трамп поддержал идею Путина по организации хоккейных матчей между США и Россией.

Как известно, после полномасштабного вторжения под санкции попали и многие российские спортсмены. К примеру, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех футбольных соревнованиях. Также недавно Россию не допустили к участию на чемпионате мира-2026 по хоккею.

Чем еще интересно заявление Белого дома

Заявление Белого дома, которое в соцсети Х опубликовала пресс-секретарь Кэролайн Левитт не содержит даже и намека на осуждение РФ и ее военных преступлений.

"Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром... Этот конфликт никогда не должен был начинаться и должен быть давно завершен искренними и добросовестными мирными усилиями", – говорится в сообщении Белого дома.

Также в заявлении упоминаются вопросы международной повестки, обсужденной Трампом и Путиным, договорившись о сотрудничестве. В частности, они определили Ближний Восток как "регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов".

Кроме того, они обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия.

"Оба лидера поделились мнением, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль. Оба лидера согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные преимущества. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира", — сказано в заявлении.

Новости ТСН 19:30 18 марта. Переговоры Трампа и Путина! До чего договорились? Вживую из Вашингтона

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