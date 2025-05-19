Разговор Трампа с Путиным: дипломат сказал, стоит ли Украине ожидать положительного результата

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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В понедельник, 19 мая, должен состояться телефонный разговор Трампа и Путина . Ничего хорошего Украине от нее ждать не следует.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Если честно, я не ожидаю ничего позитивного для Украины, к большому сожалению. Хотя, обычно я оптимистично настроен, но в данном случае — нет. Потому что то, что мы наблюдаем за последние недели и месяцы, Трамп огораживает Путина где можно и где нельзя. И вот эта вся история вокруг Стамбула в очередной раз продемонстрировала не обращает внимания на то, что говорит Трамп.

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Дипломат акцентировал внимание: президент США Дональд Трамп спокойно реагирует на действия российского диктатора Владимира Путина. В частности, по поводу переговоров в Стамбуле и того, кто на этих переговорах представлял РФ.

"Тебя (Путина - ред.) приглашают, тебе предлагают, ты посылаешь неизвестно кого, делаешь соответствующие заявления и так далее. Ну о чем речь? Но Трамп при этом при всем спокойно на это реагирует: "Ну, не приедет Путин в Стамбул, и я не приеду. А что, он собирался уезжать? Не собирался, так чего я поеду". Ну, это то, что на самом деле в нормальную голову не влезает", — подчеркнул дипломат.

Ранее мы также писали, что Украина ожидает телефонного разговора Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить вопросы войны и мира.

Он добавил, что в Европе все встречи посвящаются вопросу: можно ли о чем-то договариваться с Россией?

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"Я не вижу здесь, безусловно, сценариев без использования инструментов принуждения. Именно с нашими европейскими партнерами президент активно обсуждает инструменты давления, в частности, санкционные", - отметил Подоляк.