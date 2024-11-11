Разговор Трампа с Путиным: почему обе стороны скрыли переговоры – Портников объяснил

Портников отметил, что хотя разговор проходил 7 ноября, все последующие дни, несмотря на советы Трампа Путину, Россия продолжала запуски беспилотников и ракет.

О разговоре избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Путиным официально не сообщали ни американская, ни российская стороны. Об этом писали только в СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Ни Россия, ни США не сообщают о разговоре, подчеркивают важность его конфиденциальности и деликатность самой темы. Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников на своем youtube канале.

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"Хотя с другими главами государств, скажем с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп разговаривал без всякой секретности. А сейчас, как раз тогда, когда мы с вами разговариваем о возможности переговоров между Трампом и Путиным, избранный президент Соединенных Штатов скажем проводить разговоры с президентом Сербии Александром Вучичем", – заметил Портников.

По его мнению, тот факт, что в окружении Трампа пытаются скрыть факт разговора с Путиным свидетельствует, что там действительно осознают деликатность контактов с российским диктатором.

Журналист отмечает важность того, что разговор затрагивал прежде всего темы российско-украинской войны.

"Как сообщают источники в Washington Post, Трамп посоветовал Путину не заниматься эскалацией войны, напомнив также о значительном американском военном присутствии в Европе. Вместе с этим избранный президент Соединенных Штатов говорил о необходимости как можно быстрее начать переговоры, которые должны были положить конец этой войне. Также кратко затронул территорию. темы, то есть речь шла о тех украинских территориях, которые останутся под контролем Российской Федерации после того, как военные действия между Россией и Украиной будут прекращены", – напомнил Портников.

Журналист отметил, что WP не сообщают о реакции Путина на слова Трампа.

"О такой реакции мы уже скоро узнаем, глядя, что будет происходить на российско-украинском фронте и на уровень бомбардировки территории Украины российскими ракетами и беспилотниками", – говорит эксперт.

Портников отметил, что хотя разговор проходил 7 ноября, все последующие дни, несмотря на советы Трампа Путину, Россия продолжала запуски беспилотников и ракет по украинским городам, пытаясь терроризировать украинское население и уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру перед зимой.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не стал разглашать подробности этого разговора. Позже в СМИ появилась информация, что миллиардер и изобретатель Илон Маск, в последнее время активно критикующий Украину, принимал участие в телефонном разговоре Зеленского и Трампа после выборов.

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