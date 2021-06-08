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Разговор Зеленского и Байдена и давление Джулиани на Украину. Пять новостей, которые вы могли проспать

Разговор Зеленского и Байдена и давление Джулиани на Украину. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Президент США Джо Байден 7 июня в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил планы американской администрации предоставить Киеву 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Читать дальше ->
  • Аудио, которое ранее не было опубликовано, обнародовало CNN: оно показывает, как давний советник и адвокат бывшего президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани постоянно давил на украинское правительство в 2019 году для расследования безосновательных заговоров по тогдашнего кандидата Джо Байдена. Читать дальше ->
  • В Киеве с 10 этажа выбросили собаку. Если вину владельца докажут — мужчине могут приговорить к восьми годам тюрьмы. Читать дальше ->
  • В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов. Читать дальше ->
  • В селе Вознесенское, что в Черкасской области, 62-летняя женщина попала в колодец. Выяснилось, что она забралась туда по собственной воле. Читать дальше ->