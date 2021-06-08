Разговор Зеленского и Байдена и давление Джулиани на Украину. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден 7 июня в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил планы американской администрации предоставить Киеву 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Читать дальше ->
- Аудио, которое ранее не было опубликовано, обнародовало CNN: оно показывает, как давний советник и адвокат бывшего президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани постоянно давил на украинское правительство в 2019 году для расследования безосновательных заговоров по тогдашнего кандидата Джо Байдена. Читать дальше ->
- В Киеве с 10 этажа выбросили собаку. Если вину владельца докажут — мужчине могут приговорить к восьми годам тюрьмы. Читать дальше ->
- В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов. Читать дальше ->
- В селе Вознесенское, что в Черкасской области, 62-летняя женщина попала в колодец. Выяснилось, что она забралась туда по собственной воле. Читать дальше ->